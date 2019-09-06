Rus su-34 savaş uçakları havada çarpıştı

Rus su-34 savaş uçakları havada çarpıştı

Rusya'da iki SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı.

06.09.2019 14:54
Rus su-34 savaş uçakları havada çarpıştı
Rusya'da iki SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı. Pilotların hasar gören uçakları yakın bir noktaya indirdikleri belirtildi.

Rus medyası, Lipetsk bölgesinde eğitim uçuşu yapan iki SU-34 savaş uçağının havada çarpıştıklarını duyurdu. Pilotların, hasar oluşan uçakları acil iniş sinyali verdikten sonra bölgede uygun bir noktaya indirdiklerini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçakların görüntüleri/ ARŞİV


Kaynak: DHA
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