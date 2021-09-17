RUS SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ MARMARİS'İ ZİYARET ETTİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, sosyal medya platformlarında 3 milyon takipçisi bulunan 5 Rus blogger Turizm Bakanlığı ve YDA Dalaman Hava limanı iş birliğiyle ziyaret geldi. 3 saat ilçede kalan bloggerlar Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile yemekte bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı için dünya çapında takipçisi bulunan Rus bloggerları konuk etti. İnessa_bis, missiskostina, bedareva_life, kumakurkuma, _haowa adlı hesaplarıyla yaklaşık 3 milyon kişinin paylaşımlarını takip ettiği ünlü sosyal medya fenomenleri Dalyan'ın ardından Marmaris'e geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dalaman Havalimanı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, konuk sosyal medya fenomenleri, Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi ile Marmaris,Fethiye, Dalaman, Seydikemer ilçelerine 2 günlük turistik ziyarette bulundu. Dün, Akyaka'ya giden grup buradaki Azmak teresinde tekne turu yaptı. Marmaris-Muğla Karayolu'nda bulunan Sedir mevkiindeki Kleopatra Adası'nı gezdi. Rus fenomenler, öğleden sonra ilçenin 8 kilometre mesafedeki Aktaş mevkiine geçti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın davetlisi olarak bir restoranda yemekte buluşan fenomenler, mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz doğanın bol bol fotoğraflarını çekti.

Marmaris'te 3 saat kalan fenomenler çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Moskova'dan gelen sosyal medya fenomeni Marina Kostina, "Muğla harika bir turizm şehri. Türkiye'yi yeni bir açıdan keşfediyoruz. Marmaris gerçekten bahsedildiği gibi doğa harikası bir bölge, hayran kaldık" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'in eşsiz bir yer olduğunu belirtip, şunları söyledi:

"Marmaris yeryüzünde benzeri az bulunan doğa güzelliklerine sahip eşsiz bir coğrafya. Bu coğrafyayı daha çok kişinin tanımasını istiyoruz. Bu amaçla yerinde tanıtımın en iyi tanıtım olduğunu düşünerek Rus konuklarımızı ilçemizde ağırlıyoruz."