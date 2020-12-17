Rus sosyal medya fenomeninden tehlikeli gösteri

Rus sosyal medya fenomeni Sergei Kosenko, Endonezya'nın Bali Adası'nda arkasında bir kadınla birlikte motosikletle iskeleden okyanusa atladı. Kosenko'nun tehlikeli gösterisine polis inceleme başlattı.

Rus sosyal medya fenomeni Sergei Kosenko, bir kadınla birlikte motosiklete binerek Endonezya'nın Bali Adasın'da bulunan Tanah Ampo Limanı'ndaki iskeleden hızla okyanusa atladı. Fenomen o anları bir de video aracılığı ile kayda aldırdı. Tehlikeli gösteriye, bölge halkından tepki gelmesi üzerine polis inceleme başlattı.

ÜÇ YILA KADAR HAPİS İLE KARŞI KARŞIYA

Yerel medya, polisin 'atıkların çevreye atılmasına yönelik bir yasa ihlali' kapsamında inceleme başlattığını duyurdu. Yasa ihlallerinin ise en fazla üç yıl hapis cezası gerektirdiği ifade ediliyor. Eleştirilere yanıt veren Kosenko, bisikleti 30 dakika okyanustan çıkardığını ve yerlilere verdiğini ifade ederken; Bali halkına saygısızlık etmek istemediğini söyledi.

HAYIR İŞİ SAVUNMASI

Kosenko düzenlenen gösterinin adadaki çocuklara yardım etmek üzere hayır işi olduğunu savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı