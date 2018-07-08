Rus Siyasilerden Rus Milli Takımına Teşekkür Mesajı

Rusya'da düzenlenen dünya kupası müsabakasında çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan ile oynanan maçta penaltılarla Hırvatistan'a mağlup olan Rus milli takımına Rusya'nın siyasileri mesaj gönderdi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Hırvatistan ile oynanan maçta penaltılarla Hırvatistan'a mağlup olan milli takıma mesajında "Futbolda hiç bu kadar duygulanmadım. Mükemmel oyun için tüm takıma içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iyi bir futbol izlettikleri için Rus milli takımına teşekkür mesajı yayınladı.

Rus milli takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in maçın ardından kendisini arayarak tebrik ve teşekkür ettiğini söyledi. Cherchesov, "Başkan beni aradı. Birkaç dakika telefon görüşmesi yaptık. Başımızı öne eğmememizi, daha büyük adımlar atacağımızı söyledi" ifadesini kullandı. - SOÇİ