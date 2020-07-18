Rus şirketten İngiliz aşısını üretme anlaşması: İmzalar atıldı
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Rus şirketten İngiliz aşısını üretme anlaşması: İmzalar atıldı

Rusya'nın İngiltere'den Kovid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığı ve bu ülkedeki 2019 genel seçimlerine müdahalesi bulunduğuyla ilgili iddialarının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Rus şirketten İngiliz aşısını üretme anlaşması: İmzalar atıldı
18.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:56
Rusya'nın İngiltere'den Kovid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığı ve bu ülkedeki 2019 genel seçimlerine müdahalesi bulunduğuyla ilgili iddialarının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Rus ilaç şirketi R-Pharm ve İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının üretimini öngören bir anlaşma imzaladığı bildirildi. 

Rusya'nın İngiltere'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığı iki ülke arasında krize neden olurken, . Rus ilaç şirketi R-Pharm ve İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşısına ilişkin anlaşma imzalandığını duyurdu. Rus ilaç şirketi R-Pharm ve İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının üretimini öngören bir anlaşma imzaladı. Oxford Üniversitesi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyla ilgili Rusya'ya 'çalma girişiminde bulunduğu' iddiası yöneltilirken R-Pharm'dan söz konusu aşının üretimi konusunda açıklama geldi. Rus şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Repik, Oxford Üniversitesi'yle birlikte aşıyı geliştiren AstraZeneca şirketiyle anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

"ANLAŞMAYI RESMİYETE DÖKTÜK"

Anlaşmanın Rusya'nın hiçbir şey çalmaya ihtiyacı olmadığını gösterdiğini vurgulayan Repik, "AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının üretimi ve tedariki alanında imzaladığımız anlaşmalarla planlarımızı resmiyete döktük" dedi.

FAZ 3 DENEMELERE BAŞLANDI

Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı aşı adayının, insanlar üzerinde Faz 3 denemelerine başlanmış durumda. Aşının daha önce 8 bin kişi üzerinde denendiği ve olumlu sonuç alındığı açıklanmıştı. Öte yandan İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Rusya bağlantılı hackerlerin İngiltere, ABD ve Kanada'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili yapılan çalışmaların verilerini çalmaya çalıştığını ileri sürmüştü


- Rusya

Kaynak: DHA

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