Rus sınırlarında 1 haftada 49 yabancı ülke hava aracı uçuş gerçekleştirdi
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Rus sınırlarında 1 haftada 49 yabancı ülke hava aracı uçuş gerçekleştirdi

Rus sınırlarında 1 haftada 49 yabancı ülke hava aracı uçuş gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya sınırlarında son dönemlerde başta ABD'ye ait uçakların keşif uçuşu gerçekleştirmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 hafta içinde 49 hava aracının ülke sınırlarına yaklaştığı belirtildi.

Rusya sınırlarında son dönemlerde başta ABD'ye ait uçakların keşif uçuşu gerçekleştirmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 hafta içinde 49 hava aracının ülke sınırlarına yaklaştığı belirtildi.

Rusya sınırlarına yakın noktalarda başta ABD olmak üzere NATO ve Batılı ülkelerin uçakları ve insansız hava araçları uçuşlar yapmaya devam ederken, son günlerde ABD'ye ait keşif uçaklarının Karadeniz ve Bering Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirmesi ve Rus uçaklarının duruma müdahale etmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesi haftalık rapor yayımladı. Rapora göre son 1 hafta içerisinde Rusya sınırlarına yakın noktalarda 39 keşif uçağı ve 10 insansız hava aracı uçuş gerçekleştirdi. Rus hava radarları tarafından tespit edilen hava unsurlarına karşı kritik noktalardaki Rus uçakları kalkış yaparak yabancı uçakları takip etti. Bazı uçaklar Rus sınırlarından uzaklaştırılırken, bazıları ise radarlar üzerinden takip edildi. Yabancı ülkelere ait uçakların Rus sınırlarına "aşırı" yaklaşması nedeniyle 1 haftada toplam 4 Rus uçağı hava üslerinden kalkış yaparak diğer uçakları sınırlardan uzaklaştırdı. Diğer hava unsurları ise tehlikeli şekilde Rus sınırlarına yaklaşmadığı için müdahale edilmedi.

Raporda, Rus uçaklarının tüm müdahalelerinin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği, yapılan müdahalelere dair tüm raporlamaların uluslararası kamuoyuna açık kaynaklar üzerinden duyurulduğu belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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