Rus Sendikacılar: Düşük Maaşlılardan Gelir Vergisi Alınmasın

Rusya Bağımsız Sendikacılar Federasyonu, yoksulluk sınırının altında maaş alan vatandaşların gelir vergisinden muaf tutulması konusunun değerlendirilmesi için çaba sarf edeceğini duyurdu.

İzvestiya gazetesinde yapılan habere göre, ilgili istişareler 2018-2020 yılları hükümet, işverenler birlikleri ve sendikacılar arasında yapılan genel anlaşmada belirlendi. Yoksulluk sınırının altında maaş alan Rus vatandaşların gelir vergisinden muaf tutulması için yapılacak görüşme olasılığı, Rusya Üç Taraflı Sosyal İlişkiler Komisyonu'nda doğrulandı. Fakat daha sonra bu konuyla ilgili görüşmelerin henüz yapılmadığı ve 6 ay içerisinde de planlanmadığı açıklandı. Rusya Bağımsız Sendikacılar Federasyonu Genel Sekreteri Oleg Sokolov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, "Temsilciler bu anlaşmanın 1.7 maddesinin 4. kısmını dikkatle okusunlar ve üç tarafın imzaladığı metni bilsinler" ifadesini kullandı.

Sokolov, imzalama töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğunu belirterek, "Herkesin el sıkıştığı fotoğraflar var. Kremlin'de düzenlenen etkinlikleri hatırlamak gerek" dedi. Genel anlaşma 29 Ocak 2018 tarihinde imzalandı ve yapılan anlaşmalar iptal edilmedi. Ayrıca düşük maaşa sahip vatandaşların gelir vergisinden muaf tutulması fikri 2017 yılı yapılan anlaşmada da belirtilmişti.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan ise konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı. - Kaçmaz

Kaynak: DHA