Rus savaş uçaklarının Ukrayna'nın Harkov şehrini bombaladığı görüntüler ortaya çıktı
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Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu bu sabah itibarıyla Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel askeri operasyon başlattı. Harekatın başlamasıyla birlikte Ukrayna'nın neredeyse tüm kentlerinden bomba ve siren sesleri gelirken, Harkov'dan gelen görüntüler ise büyük endişe yarattı. İnternete düşen videoda Rus jetlerinin kenti bombaladığı anlar ve şehirde duyulan siren sesleri yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehrinde büyük patlama sesleri duyuluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, "Kiev etrafında yaşanan patlamalar roket saldırılarıdır" açıklamasını yaptı.
Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.
Öte yandan onlarca Rus jetinin Harkov'u bombaladığı anlar böyle görüntülendi. Şehirden siren sesleri yükseldi.