Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda...
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 sivil hayatını kaybetti.
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 sivil hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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