Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü

13.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:50

İdlib'in batısına saldırı düzenleyen Rus savaş uçakları 7 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'e düzenlediği saldırılarına devam ediyor. Suriye Sivil Savunmanın yaptığı açıklamaya göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'in batısında düzenlediği hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybederken, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı. Rus savaş uçaklarının aynı zamanda Arab Alsaeed bölgesine de saldırı düzenlediği kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA