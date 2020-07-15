Rus savaş uçaklar, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi - Rus savaş uçaklarından El Bab'a hava saldırısı Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları El Bab ilçe merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi.

- Rus savaş uçaklarından El Bab'a hava saldırısı

EL BAB - Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları El Bab ilçe merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları El Bab ilçe merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasara meydana geldi. Saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA