Rus savaş uçakları yine İdlib'i vurdu: 3 ölü, 15 yaralı
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Rus savaş uçakları yine İdlib'i vurdu: 3 ölü, 15 yaralı

Rus savaş uçaklarının İdlib'in Masaran köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı.

17.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:15

Rus savaş uçaklarının 'in Masaran köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi destekleyen Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Masaran köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Rus savaş uçakları yine İdlib'i vurdu: 3 ölü, 15 yaralı
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