Rus savaş uçakları yine İdlib'i vurdu: 3 ölü, 15 yaralı
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Rus savaş uçakları yine İdlib'i vurdu: 3 ölü, 15 yaralı

Rus savaş uçaklarının İdlib'in Masaran köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı.

17.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:09
Rus savaş uçakları yine İdlib'i vurdu: 3 ölü, 15 yaralı

Rus savaş uçaklarının 'in Masaran köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı.


Suriye'de Esad rejimi destekleyen 'ya ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Masaran köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı belirtildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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