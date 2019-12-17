Rus savaş uçakları yine İdlib'i vurdu: 3 ölü, 15 yaralı
Rus savaş uçaklarının İdlib'in Masaran köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı.
17.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:09
Rus savaş uçaklarının İdlib'in Masaran köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı.
Suriye'de Esad rejimi destekleyen Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Masaran köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı belirtildi. - İDLİB
Kaynak: İHA
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