Rus savaş uçakları, sivil savunma merkezini hedef aldı: 5 yaralı

Rus savaş uçaklarının, Batı İdlib kırsalındaki Sahel Al-Rouj'daki Suriye Sivil Savunma merkezini hedef alması sonucu 5 sivil savunma görevlisi yaralandı.

Rus savaş uçaklarının, Batı İdlib kırsalındaki Sahel Al-Rouj'daki Suriye Sivil Savunma merkezini hedef alması sonucu 5 sivil savunma görevlisi yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, Batı İdlib kırsalındaki Sahel Al-Rouj'daki Suriye Sivil Savunma merkezini bombaladı. Suriye Sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçaklarının Sahel Al-Rouj'daki Sivil Savunma merkezine dört hava saldırısı düzenlediğini ve saldırı sonucu 5 görevlinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, hasar gören binanın hizmet veremez hale geldiğini belirtti. Öte yandan Esad rejiminin bu sabah İdlib kırsalına gerçekleştirdiği topçu saldırısı sonucu 6'si çocuk 8 sivil hayatını kaybederken 4'ü çocuk 10 sivil de yaralandı. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı