Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yaptı
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Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı 2 savaş uçağının Karadeniz üzerinde keşif uçuşları yaptığını, uçuşlara Romanya savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyurdu.

Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yaptı
23.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:15

Rusya Savunma Bakanlığı 2 savaş uçağının Karadeniz üzerinde keşif uçuşları yaptığını, uçuşlara Romanya savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet uzun Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağının Karadeniz semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, "Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağı Karadeniz'in tarafsız sularında keşif uçuşları gerçekleştirmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, Rus uçaklarının uçuşuna aralıklarla Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-21 tipi savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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