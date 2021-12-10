Son dakika haberi! Rus savaş uçakları, Karadeniz'de ABD ve Fransa uçaklarına eşlik etti

Rus savaş uçaklarının, ABD ve Fransa'ya ait 5 uçağa Karadeniz üzerinde eşlik ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait CL-600 "Artemis" ve RC-135 keşif uçakları, ??-135 tanker uçağı ile Fransa'ya ait "Rafale" ve "Mirage" savaş uçaklarının 9 Aralık'ta Karadeniz'in uluslararası sular üzerinde uçuş yaptığı belirtildi.

Bunun için 3 Rus "Su-27" savaş uçağının havalandığı aktarılan açıklamada, "Rus sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmedi. Rus savaş uçakları, hava rotalarını geçmeden ve yabancı devletlere ait uçaklarla tehlikeli yakınlaşma yapmadan, hava sahasının kullanılmasıyla ilgili uluslararası kurallara uygun uçuş yaptı." ifadesine yer verildi.

Rus uçaklarının, Fransa ve Amerikan uçaklarına eşlik etmesi sonrası havaalanına döndüğü kaydedildi.

"Ukrayna gemisinin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği" iddiası

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün, Ukrayna donanmasına ait bir geminin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediğini ve rota değiştirme talebine uymadığını öne sürmüştü. FSB, bu geminin rotasını geri çevirdiğini bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna merkezli Lb.ua sitesine yaptığı açıklamada, "Rus gizli servisinin bir kurtarma gemisini tehdit olarak görmesi şaşırtıcı. Azak Denizi, paylaşılan bir denizdir ve orada yasalara uygun şekilde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.