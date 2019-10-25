Rus savaş uçakları, idlib'in güneyini bombaladı

Rus savaş uçakları, idlib'in güneyini bombaladı

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini bombaladıSuriye, (DHA)- Rusya Hava Kuvvetleri savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Maar Tohrama köyünü bombaladı.

25.10.2019 17:56
Rus savaş uçakları, idlib'in güneyini bombaladı

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini bombaladı

Suriye, (DHA)- Rusya Hava Kuvvetleri savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Maar Tohrama köyünü bombaladı.

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Suriye'nin İdlib şehrinin güneyindeki Maar Tohrama köyünü bombaladı. Görüntülerde, bombalamanın ardından duman bulutunun yükseldiği görüldü.

Kaynak: DHA
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