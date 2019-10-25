Rus savaş uçakları, idlib'in güneyini bombaladı
Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini bombaladıSuriye, (DHA)- Rusya Hava Kuvvetleri savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Maar Tohrama köyünü bombaladı.
Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini bombaladı
Suriye, (DHA)- Rusya Hava Kuvvetleri savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Maar Tohrama köyünü bombaladı.
Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Suriye'nin İdlib şehrinin güneyindeki Maar Tohrama köyünü bombaladı. Görüntülerde, bombalamanın ardından duman bulutunun yükseldiği görüldü.