Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
26.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:07
Suriye'den gelen son dakika bilgilere göre, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurduğu çok sayıda asker hayatını kaybettiği ifade edildi.
Suriye'den gelen son dakika bilgilere göre, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurduğu çok sayıda asker hayatını kaybettiği ifade edildi.
Suriye'nin İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu SMO'ya bağlı Feylaku'ş Şam güçleri havadan vuruldu. SMO'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti. Askeri kaynakların saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı