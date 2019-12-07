Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu

07.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:45

Rus savaş uçakları ve rejim güçleri, Suriye'nin İdlib kenti ve çevresindeki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) pozisyonlarını hava saldırıları ve varil bombalarıyla vurmaya devam ediyor.

Bölgede bugün de birçok nokta vuruldu. O anlar bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Bölgenin bombalanma anı

Bombalama sonrası görüntüler

Kaynak: DHA