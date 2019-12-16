Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 2 ölü, 5 yaralı
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Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 2 ölü, 5 yaralı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in Binniş ilçesine düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandıRusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in Binniş ilçesine 6 hava saldırısı düzenledi.

16.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:06
Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 2 ölü, 5 yaralı

'ya ait savaş uçaklarının 'in Binniş ilçesine düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı


Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in Binniş ilçesine 6 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında bir kadın ve bir çocuğun olduğu kaydedildi. Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - İDLİB

Kaynak: İHA
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