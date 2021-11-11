Rus savaş uçakları İdlib'deki tavuk çiftliğini vurdu: 5 ölü

Rus savaş uçaklarının İdlib'deki bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef alması sonucu 3'ü çocuk, 1'i de kadın olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Maarrat Misrin bölgesi yakınlarında bulunan ve içine sivillerin sığındığı bir tavuk çiftliğini hedef aldı. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus savaş uçaklarının saldırısında 3'ü çocuk, 1'i de kadın olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun aynı aileden olduğu aktarılırken, saldırı sonrası bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi gönderildi ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

(Hamad Alnajjar-İHA)

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