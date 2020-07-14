Rus savaş uçakları İdlib çevresindeki köylere vurdu: 6 yaralı
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Rus savaş uçakları İdlib çevresindeki köylere vurdu: 6 yaralı

Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki köylere havadan saldırısında 6 kişi ağır yaralandı.

14.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:21

Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki köylere havadan saldırısında 6 kişi ağır yaralandı.

Suriye'de Rus savaş uçakları, İdlib kırsalında bulunan Kafar Aweed, Kansafra köyleri ile Benin kasabası ve Ariha ilçesine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda sivil mahallelerin hedef alınması sonucu 6 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, 2 hava saldırısının gerçekleştirildiği Kafar Aweed köyünde 3 sivil yaralandı. Ariha ilçesinde ise 2 kişi yaralandı. Benin kasabasında ise sivillerin evleri kullanılmaz haline geldi. Bir sivilin ise Kansafra köyündeki saldırıda yaralandığını öğrenildi. Saldırılar sonucu evlerde ve saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde bulunan binalarda büyük maddi hasar da meydana geldi.

(İHA)

Rus savaş uçakları İdlib çevresindeki köylere vurdu: 6 yaralı

Kaynak: İHA

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