Rus savaş uçakları Halep'e saldırdı: 4 ölü

15.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:20

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Sahara beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 1 sivil savunma görevlisi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, bu sabah Halep'in batısındaki Sahara beldesine 2 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, saldırıda bölgeye gelen sivil savunma ekibi hedef alındığını ve bir sivil savunma görevlisinin yaralandığını ifade etti.

(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA