Rus savaş uçağı Su-57 düştü
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Rus savaş uçağı Su-57 düştü

Rusya'nın doğusunda Khabarovsk bölgesinde 5'inci nesil Su-57 modeli savaş uçağının test uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

24.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:31
Rus savaş uçağı Su-57 düştü

'nın doğusunda Khabarovsk bölgesinde 5'inci nesil Su-57 modeli savaş uçağının test uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Pilotun ise fırlatma koltuğu ile atlayarak paraşütle yere indiği belirtildi.

Rus ajansı TASS'da yer alan habere göre, uçak Khabarovsk bölgesinde Komsomolsk-on-Amur tesisleri yakınlarında ormanlık alana düştü. Paraşütle atlayan pilotun kurtarma ekiplerince düştüğü yerden alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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