Rus savaş uçağı, Barents Denizi üzerinde ABD ve Norveç devriye uçaklarını engelledi
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Rus savaş uçağı, Barents Denizi üzerinde ABD ve Norveç devriye uçaklarını engelledi

Rus savaş uçağı, Barents Denizi üzerinde ABD ve Norveç devriye uçaklarını engelledi
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde "Rus Mig-31" savaş uçağının, Rus sınırına yaklaşan ABD ve Norveç'e ait devriye uçaklarını engellediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde "Rus Mig-31" savaş uçağının, Rus sınırına yaklaşan ABD ve Norveç'e ait devriye uçaklarını engellediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Merkezinden yapılan açıklamada, Barents Denizi üzerinde Rus sınırlarına yaklaşan 2 uçağın radarda tespit edilmesi üzerine Kuzey Donanmasından bir "Rus Mig-31" model savaş uçağının bölgeye gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havadaki hedefleri belirlemek ve Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlalini önlemek için bir Mig-31 savaş uçağı kaldırıldı. Rus mürettebat, ABD donanmasına ait 'P-8A Poseidon' ve Norveç Hava Kuvvetlerine ait 'P-3C Orion' model devriye uçaklarını tespit etti ve onlara Barents Denizi üzerinde eşlik etti."

Devriye yapan uçakların Rus sınırından geri döndükten sonra Rus uçağının güvenli şekilde havaalanına döndüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu uçakların Rusya Federasyonu devlet sınırlarını ihlal etmesine izin verilmediği vurgulandı.

Açıklamada, Rus savaş uçağının hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak görevini yerine getirdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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