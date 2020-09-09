Rus savaş uçağı Baltık denizinde ABD ve Norveç'e ait keşif uçaklarını engelledi
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Rus savaş uçağı Baltık denizinde ABD ve Norveç'e ait keşif uçaklarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık denizinde ABD ve Norveç'e ait keşif uçaklarının engellendiğini duyurdu.

Rus savaş uçağı Baltık denizinde ABD ve Norveç'e ait keşif uçaklarını engelledi
09.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:56

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık denizinde ABD ve Norveç'e ait keşif uçaklarının engellendiğini duyurdu.

Baltık Denizi ve Karadeniz'de NATO'ya ait savaş uçaklarının keşif uçuşlarına Rusya'ya ait savaş uçaklarının engellemeleri, tartışmaları beraberinde getirirken geçtiğimiz hafta yine Rusya'ya ait savaş uçağı Baltık Denizi'nde ABD'ye ait keşif uçağını engellemişti. Bu kapsamda NATO tarafı engelleme sırasında Rus savaş uçağının Danimarka'nın hava sahasını ihlal ettiğini savunarak Rusya'yı protesto etti. Karadeniz'de ise yine ABD ve Ukrayna'ya ait uçaklar Kırım açıklarında uçuş gerçekleştirince Rus uçakları yine engelleme yaptı ve bölgede gerilim arttı.

BALTIK DENİZİ ÜZERİNDE YİNE ENGELLEME

Karşılıklı suçlamaların yaşandığı olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, NATO'ya ait ABD ve Norveç keşif uçaklarının Baltık Denizi üzerinde engellendiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül'de ABD'ye ait Boeing RC-135 ve Norveç'e ait bir uçağı Rusya sınırlarına yaklaştığı sırada Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi savaş uçağı tarafından engellendiğini bu engellemenin tarafsız sularda gerçekleştiğini ifade etti. Bakanlık, keşif uçaklarının Rusya sınırlarını ihlal etmediğini belirterek engelleme anlarına ait görüntüleri paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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