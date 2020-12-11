Rus savaş uçağı, ABD'ye ait keşif uçağına önleme yaptı
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Rus savaş uçağı, ABD'ye ait keşif uçağına önleme yaptı

11.12.2020 19:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:44
Rus savaş uçağı, ABD'ye ait keşif uçağına önleme yaptı

ABD'ye ait keşif uçağı Bering Denizi açıklarında Rus savaş uçağı tarafından önlendi.

ABD'ye ait keşif uçağı Bering Denizi açıklarında Rus savaş uçağı tarafından önlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing RC-135 tipi keşif uçağının Kuzey Büyük Okyanus'unda yer alan Bering Denizi açıklarında Rus sınırlarına yaklaştığını duyurdu. Açıklamada, Rus radar sistemleri tarafından tespit edilen uçağa karşı Rusya'nın Pasifik Filosuna bağlı MİG-31 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı ve bir süre sonra Rus uçağı tarafından ABD'ye ait keşif uçağının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, Rus savaş uçağının Rusya sınırlarına yaklaşan ABD keşif uçağına eşlik ettiği ve uçağın Rus sınırlarından uzaklaştırıldığı aktarıldı. Savunma Bakanlığı, ayrıca Rus uçağının Pasifik'in tarafsız sularında uçuş gerçekleştirdiğini ve tüm uçuşların, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden, Uluslararası Hava Sahası Kullanım Kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği vurguladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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