Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül'de Rus savaş uçağının ABD ve İsveç'e ait keşif uçaklarını engellediği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
09.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:01

Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül'de Rus savaş uçağının ABD ve İsveç'e ait keşif uçaklarını engellediği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 tipi savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde ülke sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait Boeing RC-135 ve İsveç'e ait keşif uçaklarını engellediğini duyurdu. Bakanlık, Su-27 savaş uçağının kokpitinden engelleme anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Ferhat Göçer Tuna Kiremitçi Yasemin Özilhan
Spor Can Bartu Şenol Güneş Burak Yılmaz Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül İzmir Milli Antalya
Şu an buradasınız: Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 19:04:00. #1.15#
title