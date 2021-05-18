Son dakika haber: Rus savaş gemisi "Türk bayrağı" dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Rus savaş gemisi "Türk bayrağı" dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı "Aleksandr Otrakovskiy" isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı "Aleksandr Otrakovskiy" isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği savaş gemisinin diğer geçişlerinin aksine bu sefer Türk bayrağı dalgalandırdığı görüldü.

Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı "Aleksandr Otrakovskiy" gemisi, saat 14.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık 1 buçuk saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı. Öte yandan, bugün boğazdan geçen Rus savaş gemisinin Türk bayrağı dalgalandırdıkları görüldü. Güvertesinde çok sayıda asker olduğu görülen savaş gemisinin mürettebatı geçiş esnasında sahili izledi.

TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRIP DÜDÜKLE SELAMLAMA YAPTI

Savaş gemisinin geçişi sırasında güvertedeki bazı askerlerin dürbün ile etrafı gözledikleri görüldü. Üzerlerinde silah olmadığı gözlenen askerler sohbet ederek boğazdan geçti. Gemideki bir asker ise makineli tüfeğin başında beklediği görüldü. Ayrıca geminin geçiş esnasında gemi düdüğüyle selamlama yapması dikkat çekti.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Türk bayrağı' dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Türk bayrağı' dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Türk bayrağı' dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Türk bayrağı' dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Türk bayrağı' dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Türk bayrağı' dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Türk bayrağı' dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Türk bayrağı' dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 yaşındaki kızları, 1 ay önce evlenen gence kaçan aile ortalığı savaş alanına çevirdi
14 yaşındaki kızları, 1 ay önce evlenen gence kaçan aile ortalığı savaş alanına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Abdullah Gül Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cemal Hünal Necati Şaşmaz Tuba Büyüküstün
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Rus savaş gemisi "Türk bayrağı" dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 16:28:24. #1.11#

title