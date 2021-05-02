Rus savaş gemisi Sudan'ın Port Sudan limanına demirledi
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Rus savaş gemisi Sudan'ın Port Sudan limanına demirledi

Rus savaş gemisi Sudan'ın Port Sudan limanına demirledi
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Rusya'ya ait bir savaş gemisi Sudan'ın doğusundaki Port Sudan limanına yanaştı.

Rusya'ya ait bir savaş gemisi Sudan'ın doğusundaki Port Sudan limanına yanaştı.

Sudani gazetesinin haberine göre, Rus Donanmasına ait PM-138 borda numaralı savaş gemisi, dün ülkenin doğusundaki Port Sudan limanına demirledi.

Rus savaş gemisinin ziyaretinin, Sudanlı yetkililerin, Moskova yönetimi ile Kızıldeniz'deki Port Sudan kentinde savaş gemileri için askeri üs inşası anlaşmasını iptal ettiği açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Askeri darbeyle 2019'da devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette iki ülke, askeri alanda eğitim ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişi ile ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Sudanlı üst düzey bir yetkili, 28 Nisan'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin Kızıldeniz'de Rus askeri üssü kurulmasını kapsayan askeri anlaşmayı dondurmaya karar verdiğini söylemişti.

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, 29 Nisan'da Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde Rus savaş gemileri için lojistik ve teknik destek merkezi inşası anlaşmasının dondurulduğuyla ilgili haberlerin asılsız olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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