Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan, Rus Donanması'na ait 300 borda numaralı 'Smolnyy' savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan, Rus Donanması'na ait 300 borda numaralı 'Smolnyy' savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 10.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın 138 metre boyundaki 300 borda numaralı savaş gemisi 'Smolnyy' saat 11.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'na döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Boğaz geçişi sırasında savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.


Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Smolnyy' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

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