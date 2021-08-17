RUS SAVAŞ GEMİSİ SARAYBURNU LİMANI'NA DEMİRLEDİ
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RUS SAVAŞ GEMİSİ SARAYBURNU LİMANI'NA DEMİRLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RUS savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

RUS savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. Gemide çok sayıda askerin olduğu görülürken bir asker geminin ön bölümünde nöbet tuttu.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı 'Amiral Essen' adlı savaş gemisi dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Rus savaş gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 kurtarma römorkörü yardımıyla Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Bugün sabah saatlerinde geminin arka bölümünde çok sayıda Rus askerin olduğunu görüldü. Geminin ön bölümünde ise bir Rus askerinin nöbet tuttuğu gözlendi.

RUS SAVAŞ GEMİSİ SARAYBURNU LİMANI'NA DEMİRLEDİ
RUS SAVAŞ GEMİSİ SARAYBURNU LİMANI'NA DEMİRLEDİ
RUS SAVAŞ GEMİSİ SARAYBURNU LİMANI'NA DEMİRLEDİ
RUS SAVAŞ GEMİSİ SARAYBURNU LİMANI'NA DEMİRLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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