RUS SAVAŞ GEMİSİ SARATOV İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM RUS Donanması'na ait 150 borda numaralı Saratov isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
24.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:14
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM RUS Donanması'na ait 150 borda numaralı Saratov isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Rusya donanmasına ait 150 borda numaralı 'Saratov' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden giriş yapan gemi, saat 09.00 sıralarında boğazdan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.
Kaynak: DHA