Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

08.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:39

Son dakika haberler... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi açıklarından saat 07.05 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 08.35 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur yolcu' yazısını geçerek Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber: Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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