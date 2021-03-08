Son dakika... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

08.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:16
Son dakika... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberler: ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.00 ' de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Son dakika... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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