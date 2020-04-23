Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

23.04.2020 20:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:11
Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi açıklarından saat 17.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 18.30 sıralarında Kilitbahir Kalesi'ni de geçerek 'Dur Yolcu' yazısı önüne geldi. Daha sonra Nara Burnu açıklarından Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Kaynak: İHA

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