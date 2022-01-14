Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rus Donanması'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Rus Donanması'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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