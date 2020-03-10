Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

10.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:59
Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Saat 16.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Orsk', saat 17.10 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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