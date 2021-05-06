Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu'nu döndükten sonra 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi'ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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