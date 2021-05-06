Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemisi, boğazı geçerek Ege Denizi'ne yol aldı.


Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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