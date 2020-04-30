Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
30.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:06

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında ön ve arka kısımlarda bulunan can yelekli çok sayıda asker dikkat çekti.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve saat 16.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine gelen Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı. Türk sahil güvenlik botu, Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisinin boğazı geçişine refakat etti.

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İHA

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