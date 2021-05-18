Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

RUSYA'nın Kuzey filosuna ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

RUSYA'nın Kuzey filosuna ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.

Geçtiğimiz aylarda Ukrayna ile Rusya arasında gerilimin ardından Rusya Baltık ve Kuzey filosuna ait 4 gemiyi Karadeniz'e göndermişti.

Rus Donanması'nın 031 Borda numaralı Kuzey Filosuna ait 'Alexander Otrakovsky' adlı savaş gemisi saat 14.00 sıralarında Karadeniz'den ayrılarak İstanbul Boğazına giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rusya yaklaşık 1 ay sonra Karadeniz'de Baltık ve Kuzey filolarına ait 4 savaş gemisinden birini Karadeniz'den çekmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı