RUS SAVAŞ GEMİSİ KABATAŞ'A YANAŞIRKEN SÜRÜKLENDİ (1)

06.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:08

Ramazan EĞRİ -*/

Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi.

Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. 186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi. Gemi bugün ise Kabataş'a yanaşırken sürüklendi. Sürüklenen gemiye kurtarma botu müdahale etti.

Görüntü Dökümü: ------------Geminin Kabataş'a yanaşırken sürüklenmesi

//////////-Rus savaş gemisinden genel detaylar-Savaş gemisinin boğazdan geçişi-Rus askerlerinden detay görüntü

-Sahil güvenlik ve deniz polisinden detay görüntü

Kaynak: DHA