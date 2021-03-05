Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Hasan YILDIRIM/ RUS savaş gemisi 'Novocherkassk' İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geminin ön bölümünde Rus askerlerinin yine tek sıra halinde beklediği görüldü.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 142 Borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Yeniköy açıklarına ulaşan geminin ön bölümünde Rus askerlerinin yine tek sıra halinde beklediği görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM – Özgür ERE