Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı "Dmitry Rogachev" isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı "Dmitry Rogachev" isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayan savaş gemisine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsur eşlik etti.

Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi "Dmitry Rogachev", saat 17.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği gemi yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişi esnasında güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA