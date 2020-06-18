Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
18.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:26

Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanması'nın 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi saat 12.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık bir buçuk saatte girişini tamamlayan savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru açıldı. Geminin geçişi esnasında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekne, Vasily Bykov isimli gemiye eşlik etti. Savaş gemisinin geçişi sırasında zorunlu olmamasına rağmen Türk bayrağı asılırken, güverteye çıkan gemi mürettebatı da sahili izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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