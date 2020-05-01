RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
01.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:32

RUS donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

RUS donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren Rus donanmasının 142 borda numaralı savaş gemisi Novocherkassk'a boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti. Akdeniz'deki görevini tamamlayarak Rusya'ya dönüş yapan askeri geminin güvertesinde can yelekli askerlerin olduğu görüldü.Rus savaş gemisi Novocherkassk, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık 1 buçuk saatte tamamlayıp, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek Karadeniz'e açıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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