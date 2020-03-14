Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 'Novocherkassk' isimli savaş gemisi öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - Rus Donanması'na ait 'Novocherkassk' isimli savaş gemisi öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' isimli savaş gemisi öğlen saat 12.30 sularında İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rus ordusuna ait askeri gemiye Yenikapı'dan boğazın çıkışına kadar sahil güvenlik ve deniz polisi eşlik etti. Yaklaşık iki hafta önce Karadeniz'den giriş yapıp Doğu Akdeniz'e girmek için yola çıkan ve güvertesinde çok sayıda askerin olduğu geminin geçişi sırasında bu kez sadece geminin başucunda ayakta bir askerin olduğu görüldü. Beşiktaş Arnavutköy'de görüntülenen gemi boğazdan geçişini tamamlayarak Rusya'ya gitmek üzere Karadeniz'e açıldı.

Kaynak: İHA