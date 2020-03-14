RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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İstanbul Boğazı, Güncel

RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

14.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:05
RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 142 Borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi geçtiğimiz haftalarda boğazdan geçip Suriye Limanına yanaşmıştı. Geminin bu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi planlanıyordu. Boğazın bir kısmında ve Karadeniz'de oluşan sis nedeniyle güvenlik gerekçesiyle geminin geçişine izin verilmedi. Gemi Moda açıklarına demirledi. Saat 12.00 sıralarında sisin etkisini yitirmesinin ardından gemi İstanbul Boğazı'na girdi.

BU KEZ SİPERE YATMADI

Geminin boğaz geçişine  2 sahil güvenlik botu ve 1 deniz polisi yakın takipte bulundu. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin ön bölümünde bu geçişinde sipere yatan askerin olmadığı gözlendi. Savaş gemisinin ön bölümde  bir askerin silahlı nöbet tuttuğu görülürken bazı askerlerin tek sıra şeklinde gemide beklediği görüldü.  Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Savaş gemisinden genel ve yakın detaylar

-Sahil güvenlik ve deniz polisinden detay görüntüler

-Geminin ön bölümünde nöbet tutan askerden detay görüntü

-Tek sıra halinde bekleyen askerlerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar       


Kaynak: DHA

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