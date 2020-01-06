Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi
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Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi

İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisi 'Mareşal Ustinov' Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi.

06.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:11
Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi

'ndan geçen Rus savaş gemisi 'Mareşal Ustinov' açıklarında kıyıya sürüklendi. Kıyı emniyeti römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Moda açıklarına demirledi.


İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' henüz bilinmeyen bir nedenle Kabataş açıklarında arızalandı. Kıyıya doğru sürüklenen gemiye Kıyı Emniyeti'ne ait 4 kurtarma römorkörünün müdahale etti. Gemi, Kadıköy Moda açıklarına demirledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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